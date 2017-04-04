فقرة تدريبية خاصة للمدافعين والمهاجمين في مران الأهلي

البدري يخصص فقرة تدريبة للمدافعين والمهاجمين

خصص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة خاصة لتدريب المدافعين والمهاجمين عىل هامش مران الفريق الذي أقيم باستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

وقام البدري بتخصيص الهجوم عن طريق ثلاثة لاعبين في مقابل ثلاثة ، حيث تنتهي عندما يلمس أحد المدافعين الكرة ، أو يحرز أحد المهاجمين أي هدف.

وفضل البدري تحصيص هذه الفقرة من أجل تدريب المدافعين على الضغط المتواصل ، والمهاجمين على استغلال الفرص التي تتاح لهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت بعد غد الخميس في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز.