مؤتمر كونتي وجوارديولا قبل قمة تشيلسي ومانشستر سيتي في البريميرليج

كونتي: مباراة الغد لن تكون سهلة ومانشستر سيتي فريق قوي

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي غلى صعوبة مواجهة فريقه غدا أمام مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

وتحدث المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي للمباراة حيث قال “فريق مانشستر سيتي قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين فعندما تشارك أوروبيا عليك أن تمتلك مجموعة قوية من اللاعبين”.

وأضاف “مباراة الغد لن تكون سهلة لأن كلا الفريقان يرغبان في تحقيق الفوز”.

وأضاف “نحن في وضع جيد، في وضع لم يتوقعه أحد قبل بداية الموسم لم يتوقع أحد منافسة تشيلسي على اللقب، لا تنسى ذلك”.

وأتم جديثه “علينا ان نتوخي الحذر عندما نهاجم غدا لأن مانشستر سيتي خطيرين للغاية في الهجمات المرتدة”.

جوراديولا: علينا القتال في مثل هذه المباريات

أما الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فقال “مباراة تشيلسي ستكون كبيرة، من المهم التعلم من مثل هذه المواجهات من أجل المستقبل”.

وأضاف “تشيلسي يلعب مباريات أقل ويحصل على وقت أكبر للاستعداد، لكنهم سيلعبون على المستوى الأوروبي الموسم القادم ولديهم الإمكانيات للمنافسة”.

وواصل “هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا أن نحسنها، علينا أن نسيطر على أجزاء أكثر من المباراة، دائما ما أريد تحسين الكثير من الأشياء”.

وأتم حديثه “كل مباراة مختلفة تماما عن السابق ، ما أريده من فريقي هو أن يخرج ويلعب، ما زلنا في مرحلة التحسن”.