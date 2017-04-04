ماذا قال زيدان عن مواجهة ليجانيس غدا في الليجا؟

زيدان: مواجهة ليجانيس هامة ونتطلع للفوز

شدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أهمية مواجهة فريقه غدا أمام مصيفه ليجانيس في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة “مباراة الغد مهمه مثل بقية المباريات ، لاتوجد مباراة سهله في كرة القدم ، ليجانيس يلعبون كرة قدم جيدة”.

وأضاف “نحن نعمل جميعاً معاً من أجل إنهاء الموسم بشكل جيد ويجب علينا العمل بجد لتحقيق ذلك ، كما أننا ندرك الخطورة التي ستواجهنا ونسعى لتحقيق الفوز فقط”.

وعن مدة غياب فاران قال “أنا لست متأكد كم سيغيب فاران ولكن نحن لدينا مباراة مهمه غداً وسوف نلعب كما نلعب دوماً للفوز”.