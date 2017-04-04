ظهير أيمن الأهلي يطلب حسم موقفه من القيد الإفريقي

باسم علي يطالب الأهلي بحسم موقفه من القيد الإفريقي

طالب باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من لجنة الكرة تحديد مصيره من القيد في القائمة الثانية الإفريقية.

ولم يضم اللاعب في القائمة الإفريقية الأولى والتي خاضت مباراتين أمام بيدفيست في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث استبعد مع كلا من أكرم توفيق وميدو جابر ومسعد عوض.

ويحق للأهلي قيد أربعة لاعبين في بداية الشهر المقبل وقبل انطلاق مباريات دور المجموعات وذلك وفقا للنظام الجديد للبطولة الإفريقية.

ويأتي طلب باسم علي من الجهاز الفني للأهلي لمعرفة موقفه ولتحديد مصيره إما بالبقاء في القلعة الحمراء أو الرحيل في الصيف المقبل في ظل تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة السابقة.

وبات باسم أول الراحلين عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في طل عدم اقتناع حسام البدري باللاعب والاعتماد على محمد هاني.