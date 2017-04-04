ميهوب يعقد جلسة مع عماد متعب

ميهوب يطالب متعب بالهدوء والتركيز مع الأهلي

حرص علاء ميهوب رئيس لجنة الإحصاء بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر وذلك قبل انطلاق المران المسائي.

وطلب ميهوب من متعب عدم الإدلاء بأي تصريحات في أي وسيلة إعلامية خلال هذه الفترة وطالبه بزيادة التركيز في التدريبات حتى العودة لتشكيل الأهلي.

كما نصح ميهوب متعب بالهدوء والتريث وعدم الإنفعال والتركيز فقط في تدريبات الفريق ، وهو ما وعد به مهاجم الأهلي ميهوب خلال هذه الجلسة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت بعد غد الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.