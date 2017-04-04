تفاصيل حديث مرتضى منصور وإيناسيو مع لاعبي الزمالك

مرتضى منصور: الكلمة الأولي والأخيرة لإيناسيو ومهمة الجهاز المعاون هي مساعدتك

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الزمالك ومعه المدرب البرتغالي الجديد أوجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض وذلك لتقديمه للاعبين.

وقال منصور خلال هذه الجلسة “لاعبو الزمالك رجال وكلهم دوليون والخسارة من سموجة كانت متعمدة من الجهاز السابق”.

وأضاف “مهمة الجهاز المصري المعاون معك هو مساعدتك والرأي الأول والأخير في الأمور الفنية لك أنت”.

وتابع “الإعلام الكاذب شوه العلاقة بين شيكابالا وإيناسيو وأحب أن أؤكد لهم بأن العلاقة قوية بين الاثنين”.

وكان إيناسيو قد وصل القاهرة أمس لتولي تدريب الفريق الأول خلفا للمقال محمد حلمي.

ومن المقرر أن يتم تقديم إيناسيو في مؤتمر صحفي السب المقبل للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدرب البرتغالي.