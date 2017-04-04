نجم الزمالك السابق يكشف السبب وراء تألق كوليبالي مع الأهلي

إيمن عبد العزيز: كوليبالي مهاجم مميز وإنهاير لاعبو الداخلية سبب تألقه

كشف أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق والمدرب العام لفريق الداخلية السبب وراء تألق المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي مع الأهلي في مباراة المارد الأحمر السابقة أمام فريقه.

ولفت المهاجم الإيفواري الأنظار إليه بعدما أحرز هدفين في شباك الداخلية عقب نزوله في الشوط الأول ليرد على الشائعات التي طالته طوال الفترة الماضية؟

وقال عبد العزيز في مداخلة هاتفية ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” :”كوليبالي مهاجم مميز ونجح لفت الأنظار إليه مع أول ظهور حقيقي له بقميص الأهلي”.

وأضاف “انهيار لاعبو الداخلية عقب الهدفين الذي تلقيناهم ساعد كثيرا في تألق كوليبالي بشكل كبير”.