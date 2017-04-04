مرتضى منصور يفتح النار على الإعلام بسبب شيكابالا وإيناسيو

مرتضى منصور يهاجم الإعلام الرياضي

فتح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النادي على وسائل الإعلام المختلفة وذلك بعد الاستقبال الحافل بين لاعب الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” والمدرب البرتغالي إيناسيو.

وكانت وسائل الإعلام قد أكدت خلال احتراف شيكابالا في البرتغالي وجود خلاف بين اللاعب والمدرب البرتغالي وهو ما نفاه مرتضى منصور.

وقال منصور في تصريحات له العلاقة التي رأيناها اليوم بين شيكابالا وإيناسيو تدل على أن الإعلام الرياضي في بعض الصحفيين الذين يرودون الشائعات.

وأضاف هناك صحافة صفراء غرضها تشتيت التركيز وزعزعة استقرار الأندية وابعاد اللاعبين عن تركيزهم.