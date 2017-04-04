البدري يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل انطلاق المران

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل التدريبات الجماعية

يعقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية عصر اليوم.

ويواصل الأهلي تدريبات في الرابعة عصر اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة بتروجت والمقرر إقامتها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وسيشرح للبدري في هذه المحاضرة نقاط القوة والضعف في بتروجت وواجبات كل لاعب نظرا لأهمية هذه المباراة في مشوراه نحو التتويج باللقب.

ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم وذلك لرغبة البدري في فرض المزيد من التركيز على لاعبيه.