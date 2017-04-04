إنبي يتمسك بضم نجم الأهلي

العشري يطلب ضم حمدي زكي نهائيا

تمسك طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بضم محمد حمدي زكي نهائيا من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعير حمدي زكي للفريق البترولي في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم مقابل 300 ألف جنيه حيث برز اللاعب مع إنبي منذ إعارته.

وكشف مصدر مقرب من النادي البترولي أن طارق العشري المدير الفني للنادي أوصى لجنة التعاقدات بضرورة ضم حمدي زكي نهائيا في الصيف المقبل وأكد بأنه لن يستغنى عنه في تشكيل فريقه.

ولم يحظى حمدي زكي لاعب الأهلي بثقة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة في الدوري هذا الموسم.