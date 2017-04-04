هدف الأهلي قد ينتقل للدوري الإماراتي

عروض إماراتية في الطريق لهدف الأهلي الجديد

يبدو أن تعاقد النادي الأهلي مع حسين الشحات ظهير أيمن نادي مصر المقاصة لن يكون سهلاً في ظل احتمالية وصول عروض احترافية للاعب.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة تحسباً لرحيل محمد هاني وخوض تجربة احترافية في الفترة المقبلة.

إلا أن عدد من وكلاء اللاعبين تحدثوا مع الشحات وأكدوا له على وجود اهتمام من عدد من الاندية الإماراتية بضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

الوكلاء أكدوا للشحات على إمكانية إحضار عروض رسمية من جانب عدد من الأندية الإماراتية لتقديمها لمسؤولي مصر المقاصة من أجل التعاقد مع اللاعب.

وفي حال وصول العروض الرسمية، فإن الأمر سيكون صعباً على إدارة الأهلي لإتمام التعاقد مع الشحات نظراً للقيم المالية المرتفعة التي تعرضها الأندية الإماراتية.