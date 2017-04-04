بالصور.. إيناسيو في الزمالك للمرة الأولى

مدرب الزمالك الجديد يصل لعقد اجتماع مع الإدارة

وصل البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء لعقد جلسة مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

وتعاقدت إدارة الزمالك مع إيناسيو خلال الأيام الماضية لخلافة محمد حلمي المدير الفني السابق للفريق والذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من سموحة.

ووصل إيناسيو إلى القاهرة مساء أمس الأثنين من أجل تولي المهمة مع الزمالك بصورة رسمية، وذلك بمجرد انتهاء اللقاء القادم أمام الشرقية.

وسيقود الزمالك في مواجهة الشرقية محمد صلاح كمدير فني مؤقت، قبل أن ينتقل ليصبح المدرب العام في الجهاز الفني للمدرب البرتغالي.

وسيعقد إيناسيو مؤتمراً صحفياً غداً الأربعاء مع مرتضى منصور من أجل الإعلان عن التعاقد بصورة رسمية والكشف عن تفاصيل جلسة اليوم.