طبيب الأهلي يحذر البدري من مشاركة أجايي أمام بتروجيت

طبيب الأهلي يحذر من تكرار ما حدث مع حجازي مجدداً

حذر خالد محمود طبيب النادي الأهلي، حسام البدري المدير الفني للفريق، من الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في المباراة المقبلة للفريق.

وسيلتقي الأهلي مع بتروجيت يوم الخميس القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 23 للدوري المصري الممتاز على ملعب السلام.

وكان أجايي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاهلي أمام بيدفيست الجنوب افريقي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وواحتاج أجايي لفترة تقارب الشهر من أجل الشفاء من إصابته، ليصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما خضع لفحص طبي في مران أمس الأثنين.

إلا أن الجهاز الطبي للأهلي حذر من الدفع باللاعب مع الإشارة لضرورة منحه مزيد من الوقت للراحة قبل المشاركة في المباريات المقبلة.

وطالب خالد محمود بعدم الدفع بأجايي في اللقاء القادم، على أن ينتظر الجهاز الفني للأهلي للقاء التالي من أجل الدفع باللاعب بصورة طبيعية.