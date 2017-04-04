أحمد سليمان يتوعد مرتضى منصور في بيان ناري

بيان رسمي من أحمد سليمان للرد على اتهامات مرتضى منصور له

أصدر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بياناً رسمياً رد خلاله على كافة الاتهامات التي وجهها له مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وتحدث مرتضى منصور تليفزيونياً أمس الأثنين، حيث قام خلاله حديثه بمهاجمه أحمد سليمان بقوة، متهماً إياه بتقاضي عمولات من صفقات سابقة للزمالك.

وجاء بيان أحمد سليمان كالتالي:

“فى أطار الحرص الشديد للحفاظ على الكيان والحب الجم لنادينا العظيم ومن أجل إسعاد ملايين الجماهير الزملكاويه العظيمة العاشقه للقلعة البيضاء في كل ربوع الأرض ولأننا نريد فرض المزيد من الاستقرار والهدوء داخل جدران النادى العريق .. ولطالما قدمنا وسنقدم للزمالك كما تعلمنا من رموزنا ان نعطى لنادينا دون أن ننتظر المقابل لأنه كم أعطي لنا الكثير والكثير وأضاف لنا المزيد وكما قال رمز الزمالك الراحل محمد حسن حلمى زامورا (( *مكانة نادي الزمالك أكبر وأعظم من أي شخص مهما بلغت رفعة منصبه* )) .

والآن بدلاً من ان يتم تكريمي على جهودي خلال الفترة الماضية التي قدمت فيها كل ما لدي للعودة بنادينا للمسار الصحيح ولَم أبخل أو أدخر نقطة عرق واحده فى سبيل رفعة راية القلعة البيضاء من جديد، فأنه يتم مهاجمتي والتنكيل بشخصي واسمي في وسائل الاعلام !! والسبب ماذا ؟ لا أعلم ولا يعلم أحد .

ومن هنا أؤكد أن إلتزامي الصمت ليس ضعفاً وانما حباً وأحتراماً لنادينا الحبيب .. فأنا يمكن أن أسامح في حقي الشخصي ولكن لن أسامح في حق الزمالك صاحب الفضل الأول والأخير بعد الله عزوجل علينا جميعاً .

فأنه لا يوجد زملكاوي عاقل يمكن أن يسامح في اهانة رموز وأبناء الزمالك الذين ضحو بالكثير والكثير لإسعاد ملايين الزملكاوية بالبطولات ووضع اسم الزمالك في مكانه الحقيقي والأمثلة على ذلك كثيرة ولا تحصى.. وعلى سبيل المثال ما حدث مع النجم الخلوق/ حازم امام والإهانة التي حدثت حول عزاء رمز الزمالك الثعلب الكبير/حماده امام ( رحمه الله ) والآن تتم مهاجمة عندليب الزمالك/ عبد الحليم على الهداف التاريخي لنادي الزمالك على مر العصور.

ومنع نجوم ورموز وأعضاء كثيرين من دخول النادي في الوقت الذي تتم فيه دعوة محمود الخطيب نجم الاهلى لحفل افتتاح منشآت النادي – مع احترامي الكامل لشخصه – ويتم تجاهل رموز الزمالك ويتم ضرب مثال برمز الأهلي صالح سليم ويتم اهانة أعظم رمز للزمالك حلمى زامورا !!

فأن القاصي والداني يعلم ماذا قدمت للزمالك خلال فترة قصيرة تواجدت فيها داخل مجلس الادارة وما قدمته يعتبر قليلاً جدا من الكثير الذي يجب أن نقدمه جميعاً كأبناء النادي .. كما أن الجميع يعلمون من الذي استفاد من الزمالك ومن الذي تضخمت ثروته بسبب العمولات والسمسرة مستتراً وراء مقولة ضد الفساد الكلمه التى كانت بمثابة الوهم الكبير الذى تم بيعه لأعضاء النادى الشرفاء الأجلاء .. فأن كان هناك فساد من جانبى متمثلاً فى عمولات وسمسرة كما تزعمون فلماذا التستر عليها وعدم التقدم ببلاغات للنائب العام، ألم يكن هذا هو المال العام الذى أتمنتم عليه من قبل الجمعيه العموميه … فدائماً الأفعال هي التي تتحدث عن نفسها إذا كانت الأقوال على غير الحقيقة .

وأخيراً .. لن اترك حق الزمالك وسيكون الحساب عسيراً ولن يتوقعه أحد لأني لن أسمح أن يتم التقليل من أعظم اندية القارة الأفريقية على مر العصور.. والجميع يعلم تماماً من كان وراء فجوة العشر سنوات العُجاف التي مرت على النادي العريق بل انه معروف تماماً من كان سبباً فيها، فلن أسمح بتكرارها مهما كلفنى الأمر ” أنه الزمالك يا سادة ” .