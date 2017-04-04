التشكيل المتوقع لروما في مواجهة لاتسيو بالديربي

روما على أعتاب الخروج من مسابقة كأس إيطاليا

بات نادي روما على أعتاب الخروج من مسابقة كأس إيطاليا من دورها قبل النهائي في ظل الخسارة التي تلقاها الفريق في لقاء الذهاب.

وكان روما قد تعرض للخسارة أمام لاتسيو في ذهاب الدور قبل النهائي بهدفين نظيفين، ليصبح على مقربة من وداع المسابقة.

ويتحتم على روما تحقيق الفوز في مواجهة العودة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية التي سيتلقي خلالها مع الفائز من مباراة يوفينتوس ونابولي.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل نادي روما وجود هجوم قوي من أجل تعوبض الهزيمة التي مني بها الفريق من قبل والتأهل للدور النهائي.

وسيتواجد محمد صلاح اللاعب المصري في تشكيل روما خلال المواجهة، حيث يعتمد عليه لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق في مبارياته.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل روما من: أليسون، روديجر، مانولاس، خيسوس، إيمرسون، ستروتمان، نايندولان، صلاح، الشعراوي، دجيكو.