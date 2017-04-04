المحترفين كورة مصرية

التشكيل المتوقع لروما في مواجهة لاتسيو بالديربي

كتب أحمد إبراهيم
- 4 أبريل، 2017 12:21 م
20,217
محمد صلاح رومامحمد صلاح روما

روما على أعتاب الخروج من مسابقة كأس إيطاليا

بات نادي روما على أعتاب الخروج من مسابقة كأس إيطاليا من دورها قبل النهائي في ظل الخسارة التي تلقاها الفريق في لقاء الذهاب.

وكان روما قد تعرض للخسارة أمام لاتسيو في ذهاب الدور قبل النهائي بهدفين نظيفين، ليصبح على مقربة من وداع المسابقة.

ويتحتم على روما تحقيق الفوز في مواجهة العودة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية التي سيتلقي خلالها مع الفائز من مباراة يوفينتوس ونابولي.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل نادي روما وجود هجوم قوي من أجل تعوبض الهزيمة التي مني بها الفريق من قبل والتأهل للدور النهائي.

وسيتواجد محمد صلاح اللاعب المصري في تشكيل روما خلال المواجهة، حيث يعتمد عليه لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق في مبارياته.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل روما من: أليسون، روديجر، مانولاس، خيسوس، إيمرسون، ستروتمان، نايندولان، صلاح، الشعراوي، دجيكو.

شارك برأيك !!