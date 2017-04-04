الزمالك في أزمة بسبب أيناسيو

الزمالك لا يجد مترجماً لمدربه الجديد

يبحث مسؤولو نادي الزمالك عن مترجم جديد للفريق من أجل التعامل مع البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق.

وكان إيناسيو قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأثنين، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك اليوم الثلاثاء.

وحاول مسؤولو الزمالك التعاقد مع حسني خطاب المترجم السابق للفريق أثنا تواجد الثنائي جايمي باتشيكو وجيسوالدو فيريرا مع الفريق.

ورفض خطاب العمل في نادي الزمالك بسبب ارتباطه بعمل خاص به، وسط محاولات مكثفة من إدارة النادي لإقناعه بالعودة من جديد.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع مترجم جديد خلال الساعات المقبلة من أجل ترجمة المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده غداً الأربعاء لتقديم المدرب الجديد.