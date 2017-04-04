مؤمن سليمان رداً على مرتضى: ألتمس لك العذر

مؤمن سليمان يرد على هجوم مرتضى منصور عليه

رد مؤمن سليمان المدير الفني لنادي سموحة على هجوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عليه منذ فوز الفريق السكندري على الأبيض بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

وأشار مؤمن سليمان إلى أنه يعتبر مرتضى منصور بمثابة الأب بالنسبة له، مؤكداً على أن رئيس الزمالك كان سبباً فيما وصل إليه في الفترة الحالية.

وقال المدير الفني لسموحة: ” ألتمس لمرتضى منصور العذر لأنه تأثر بهزيمة الزمالك في المباراة، أعرف أنه سيهدأ بعد أيام ويتراجع عما قاله في حقي “.

وأكمل: ” لا استطيع الرد على مرتضى منصور نظراً لمكانته عندي، ولكن سموحة قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز، والزمالك لم يكن سيئاً لهذه الدرجة “.

واختتم: ” الزمالك واجهه سوء حظ خلال مواجهتنا، لو كان مصطفى فتحي سجل ركلة الجزاء لكانت المباراة قد تغيرت ولكن الله أراد أن نفوز بها “.