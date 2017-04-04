أحمد مرتضى: لاعبو الزمالك ليسوا على قدر طموحات الإدارة

أحمد مرتضى: لاعبو الزمالك هم السبب الرئيسي في تراجع المستوى

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، على أن لاعبي الفريق هم السبب الرئيسي في تراجع مستوى الأبيض مؤخراً.

وشدد عضو إدارة الزمالك على أن اللاعبين هم العنصر الأساسي في كرة القدم، مشدداً على ضرورة ألا يشعروا بأن تغيير الأجهزة الفنية يعد بمثابة إعفاءهم من سوء المستوى.

وأضاف أحمد مرتضى: ” الفريق الحالي للزمالك ليس على قدر طموحات إدارة النادي، ولذلك فإننا سنقوم بعمل بعض التعديلات والتغييرات في الفترة المقبلة “.

وأكمل: ” اللاعبون هم السبب الرئيسي في تراجع المستوى، ولكن تغيير الأجهزة الفنية جعلهم يشعرون بأنه لا ذنب لهم فيما وصل إليه الفريق حالياً “.

واختتم: ” سنقوم بعمل الكثير من التعديلات وإتخاذ إجراءات صارمة في الفترة المقبلة من أجل إعادة فريق الزمالك إلى مساره الصحيح من جديد “.