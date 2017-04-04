بالفيديو.. مرتضى منصور مهاجماً مؤمن سليمان: ارتحت لما كسبت الزمالك؟!

مرتضى منصور يواصل شن هجومه على مؤمن سليمان

واصل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شن هجومه على مؤمن سليمان المدير الفني السابق للأبيض والحالي لفريق سموحة.

وكان مؤمن سليمان قد نجح في قيادة سموحة للفوز على الزمالك في الدوري المصري ليبدأ بعدها رئيس الزمالك في مهاجمة المدير الفني للفريق السكندري.

وأشار مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية إلى أن نادي الزمالك هو من صنع مؤمن سليمان وقدمه للجماهير بعد أن كان مغموراً.

وأضاف رئيس الزمالك: ” ارتحت كدة يعني لما كسبت الزمالك؟! “.

وأردف: ” الزمالك هو من صنع اسم مؤمن سليمان، ولكنه أضاع منا لقب دوري أبطال أفريقيا ويتسبب حالياً في خسارتنا للقب الدوري المصري “.

واختتم: ” مع أول هزيمة لمؤمن سليمان ستتم إقالته من سموحة عن طريق فرج عامر وهو ما سيحدث في القريب العاجل إن شاء الله “.