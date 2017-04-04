بالفيديو.. مرتضى منصور يتهم حلمي بتعمد الخسارة أمام سموحة

مرتضى منصور لحلمي: أنت تعمدت الخسارة أمام سموحة

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اتهاماً واضحاً لمحمد حلمي المدير الفني السابق لفريقه بتعمد الخسارة في المواجهة التي جمعته مع سموحة مؤخراً.

وخسر الزمالك المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي أمام سموحة على ملعب برج العرب بهدفين نظيفين، مما أدى إلى رحيل الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة محمد حلمي.

وشدد منصور على أن محمد حلمي تعمد خسارة الزمالك في المباراة وذلك عن طريق الدفع بتشكيل خاطيء خلالها، مؤكداً على جاهزية جميع اللاعبين الذين أعلن الجهاز الفني عن عدم جاهزيتهم.

وأضاف رئيس الزمالك في حديثه بأنه كان ينوي عمل تكريم كبير لمحمد حلمي على الفترة التي قضاها مع الفريق مؤخراً وذلك بمجرد رحيله المعلن عنه مسبقاً.

واختتم حلمي حديثه بالتأكيد على أنه لن يقم بتكريم حلمي حالياً في ظل تعمده الخسارة أمام سموحة، مشدداً على أن المدير الفني السابق أصبح في وضع سيء لدى مسؤولي الزمالك.