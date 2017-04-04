نجم سموحة يلمح للعودة للأهلي الموسم المقبل

مدافع سموحة يفتح باب العودة للأهلي

فتح أيمن أشرف الظهير الأيسر لنادي سموحة الباب أمام العودة من جديد لناديه القديم النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وأكد “أيمن أشرف” في تصريحات إذاعية أن عقده الحالي مع سموحة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأنه سيحرل مع نهاية الموسم.

وأوضح مدافع سموحة أنه من حقه التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي داخل مصر أو خارجه، ولكنه يتمنى العودة للقلعة الحمراء.

أيمن أشرف: الأهلي بيتي وتوجد مفاوضات معه

وأضاف اللاعب بأن الأهلي هو بيته ويوجد مفاوضات جادة مع الإدارة الحمراء لضمه، لكن دون التوصل لإتفاق نهائي.

وشدد أيمن أشرف على رفضه تجديد عقده مع ناديه الحالي سموحة، بسبب حادثة وفاة والده وشقيقته”.