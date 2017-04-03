ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا

إنتر ميلان يعود لنتائجه السلبية بخسارة جديدة

عاد فريق إنتر ميلان لنتائجه السلبية من جديد، بعدما سقط في فخ الهزيمة أمام سامبدوريا بهدفين لهدف على أرضه ووسط جماهيره مساء اليوم، الإثنين، في مباراة الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

وانهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف من توقيع لاعبه دي أمبروزيو في الدقيقة 35 من عمر الشوط.

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وفي الشوط الثاني، كشر سامبدوريا عن أنيابه ونجح في إحراز التعادل في الدقيقة 50 عبر اللاعب ستشيك، ثم أضاف كوالياريلا هدف الفوز لسامبدوريا في الدقيقة 85 من ضربة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الإنتر 2 – 1 .

بهذه النتيجة، تجمد رصيد انتر ميلان عند 55 نقطة ليستمر في المركز السادس، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى 44 نقطة ليقفز للمركز التاسع.