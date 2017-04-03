أول صور للبرتغالي «إيناسيو» بعد وصوله للقاهرة

مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة

وصل المدرب البرتغالي أجوستو إيناسيو إلى مطار القاهرة مساء اليوم الإثنين، تمهيداً للتفاوض مع إدارة نادي الزمالك على خلافة محمد حلمي في تدريب الفريق.

ويستعد البرتغالي إيناسيو لتولي مهمة تدريب نادي الزمالك خلال باقي منافسات الموسم الحالي، بعد إقالة محمد حلمي.

إيناسيو يجتمع بمرتضى منصور غداً

ويعقد المدرب جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي ومجلس الإدارة غداً الثلاثاء لوضع النقاط فوق الحروف والوصول للإتفاق الرسمي وتوقيع العقود.

ووصل إيناسيو رفقة مساعد واحد من الثنائي الذي أعلن عن تواجدهما في جهاز الفني، على أن يصل المساعد الثاني غداً نظراً لظروف حجز تذاكر الطيران التي أعاقت وصوله اليوم.