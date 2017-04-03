عاجل..البرتغالي “إيناسيو” يصل مطار القاهرة

إيناسيو يصل القاهرة لقيادة الزمالك

وصل المدرب البرتغالي أجوستو إيناسيو إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، من أجل التفاوض مع مسئولو نادي الزمالك لتدريب الفريق، خلفاً لمحمد حلمي.

ووصلت طائرة المدرب البرتغالي إيناسيو إلى مطار القاهرة منذ لحظات، حيث وصل رفقة مساعد واحد فقط، على أن يصل الثاني غداً، تمهيداً لتولى مهمة تدريب الفارس الأبيض.

واستقبل المدرب البرتغالي، كل من شريف إسلام مدير التعاقدات بالزمالك ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.

إيناسيو يجتمع بإدارة الزمالك غداً

ومن المنتظر أن يجتمع إيناسيو مع إدارة القلعة البيضاء غداً الثلاثاء تمهيداً لتوقيع العقود الرسمية وتولى مهمة قيادة الأبيض.