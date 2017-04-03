البدري يرفض الصفقات التبادلية مع المقاصة بسبب أحمد الشيخ

البدري يصدم مصر المقاصة

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية لأحلام نادي مصر المقاصة في الاحتفاظ بهداف الدوري أحمد الشيخ عقب نهاية إعارته من الأحمر.

ويلعب أحمد الشيخ معاراً من الأهلي إلى مصر المقاصة لمدة موسم واحد فقط حتى نهاية الموسم الجاري.

ورفض حسام البدري بيع أحمد الشيخ لمصر المقاصة ضمن صفقة تبادلية للتعاقد مع بعض نجوم الفريق الفيومي في الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي في ضم عدد من نجوم المقاصة مثل، أحمد سامي وحسين الشحات وهشام محمد، مما فتح الباب لدى مسئولي المقاصة عن عقد صفقة تبادلية يكون طرفها أحمد الشيخ الذي استعاد بريقه في صفوف الفريق الفيومي من جديد.

البدري يتمسك بعودة الشيخ نهاية الموسم

وتمسك الشيخ بعودة أحمد الشيخ لصفوف الأهلي عقب نهاية إعارته مع المقاصة، حيث يحتاجه في صفوف الفريق الاحمر الموسم المقبل.