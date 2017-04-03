فيديو| عضو مجلس الزمالك السابق: ثنائي الأهلي كانوا على أبواب القلعة البيضاء

أحمد سليمان يفجر مفاجأة مدوية حول صفقتين من الأهلي

فجر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مفاجأة من العيار الثقيل عن مفاوضات الأبيض مع عدد من نجوم النادي الأهلي.

وأكد “سليمان” في تصريحات إذاعية أن الزمالك كان قريباً من التعاقد مع رمضان صبحي ومحمد هاني نجمي النادي الأهلي.

وأوضح عضو مجلس الزمالك السابق أنه فتح باب المفاوضات مع رمضان صبحي ونجح في التوصل لإتفاق معه لضمه للزمالك.

وأضاف بأن عقد رمضان صبحي مع النادي الأهلي كان مليئ بالثغرات وكان الزمالك على أبواب ضمه، إلا أن الصفقة فشلت بسبب أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

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وتابع سليمان حديثه قائلاً:” أحد أعضاء مجلس الزمالك تحدث ليلة التوقيع مع اللاعب مع أحد أصدقائه الأهلاوية وكشف له تفاصيل الصفقة، ليتواصل هذا المسئول مع إدارة الاهلي والتي تحركت سريعاً ونجحت في الحصول على توقيع رمضان صبحي على عقود جديدة في معسكر المنتخب الأوليمبي بمساعدة حسام البدري المدير الفني للمنتخب في هذا الوقت.

وأردف عضو مجلس القلعة البيضاء، أن هذا الأمر تكرر مع محمد هاني مدافع الأهلي، إلا انه تراجع ورفض الإنتقال للزمالك، كما أن والدته رفضت بشدة مسألة انضمام لميت عقبة.