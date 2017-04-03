جلسة خاصة بين متعب وعبد الحفيظ في الأهلي

عبد الحفيظ يجتمع بمتعب عقب المران

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الإجتماع بعماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب نهاية مران اليوم.

وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة خاصة مع عماد متعب من أجل الإطمئنان على تعافي اللاعب من إصابة التهابات العين التي كان يعاني نها مؤخراً.

عبد الحفيظ يطمئن على متعب

وتطرق عبد الحفيظ خلال الجلسة مع متعب لتصريحاته الأخيرة ضد حسام البدري، حيث نصح اللاعب بالتركيز في التدريبات وعدم الإنشغال بأمور أخرى.

وكان متعب قد فتح النار على حسام البدري مؤخراً، بسبب عدم منحه فرصة المشاركة مع الفريق مثله مثل بقية اللاعبين، مهدداً بالرحيل نهاية الموسم.