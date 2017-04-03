الشرطة تقبض على نجم الزمالك

نجم الزمالك في قبضة الشرطة

قامت قوات الشرطة بالقبض على أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق خلال تواجده في مطعم البرنس بمنطقة إمبابة.

وتم القبض على نجم الزمالك السابق أيمن عبد العزيز في حملة أمنية لشرطة إمبابة أثناء التفتيش على مطعم البرنس وحصر المخالفات له.

القبض على أيمن عبد العزيز في مطعم البرنس

وعلم “أخبار الأهلي” أن قصة القبض على اللاعب ترجع إلى أنه أثناء تفتيش القوة للمطعم، اصطدم أحد الظباط باللاعب، ليدخل نجم الزمالك في مشادة مع الظابط، والذي أصر على اصطحاب اللاعب للقسم وتحرير محضر له.

ويتحرك اللاعب من أجل إنهاء الأزمة بشكل ودي وحل الأمر والتنازل عن المحضر، حيث يحرص على عدم تطور الموضوع.