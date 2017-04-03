رسمياً..نقل مباراة الزمالك والشرقية لملعب السلام

المسابقات توافق على نقل مباراة الزمالك والشرقية

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين نقل مباراة نادي الزمالك مع نظيره الشرقية من ملعب السويس إلى ملعب السلام بشكل رسمي.

ووافقت قوات الأمن على نقل مباراة الزمالك والشرقية من السويس إلى ملعب السلام رسمياً، بعد موافقة الشرقية صاحب المباراة على طلب الزمالك بنقل اللقاء.

الشرقية يوافق على طلب الزمالك لنقل المباراة من السويس

وكان نادي الزمالك قد تواصل مع مجلس إدارة نادي الشرقية من أجل نقل المباراة من السويس، وهو ما رحب به الشرقية، ليتم نقل اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الشرقية في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين يوم الأربعاء.