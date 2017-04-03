أجاي يعلن جاهزيته لمواجهة بتروجت

أجاي يقود هجوم الأهلي أمام بتروجت

شارك النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران فريقه الذي اقيم عصر اليوم باستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشارك اللاعب في مران الفريق بالكامل ليعلن عن تعافيه من الإصابة وجاهزيته لمواحهة بتروجت المقبلة.

وكان أجاي قد عانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي أكام بيدفيست في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.