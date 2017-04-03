البدري يخصص فقرة للتدريب على ركلات الجزاء بمران الأهلي

فقرة خاصة بمران الأهلي للتدريب على ركلات الجزاء

خصص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة خاصة مع لاعبيه للتدريب على ركلات الجزاء وذلك خلال مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

ففي نهاية المران قام البدري بتدريب لاعبيه على ركلات الجزاء حيث صوب 4 لاعبين فقط وهم عبد الله السعيد وأحمد فتحي وعماد متعب وأحمد حجازي.

وسجل متعب وحجازي وفتحي بينما أخفق السعيد في التسجيل ، حيث قرر البدري إلغاء هذه الفقرة لسوء أرضية ملعب مختار التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.