تقسيمة الأهلي تؤكد عودة الغزال للبدلاء والاعتماد على كوليبالي

البدري يعتمد على كوليبالي في تقسيمة الأهلي

أجرى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم باستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

واعتمد البدري في خطته خلال التقسيمة على المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي وهو ما يعني اقتراب الدفع به أساسيا في المباراة المقبلة أمام بتروجت.

وكان كوليبالي قد لفت الأنظار إليه في المباراة السابقة أمام الداخلية وأحرز هدفين بعد نزوله في الشوط الثاني.

ويستعد الأهلي لمواحهة بتروجت الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.