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الأهلي ينفي وصول أي عروض لرحيل أجاي

كتب علي نيوي
- 3 أبريل، 2017 5:41 م
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اجاي

الأهلي ينفي تلقي أي عروض لاحتراف أجاي

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن تلقي النادي عرضا من أحد الأندية الصينية لاحتراف مهاجمه النبجيري جونيور أجاي.

وتردتت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن وصول عرض احتراف لأجاي في أحد الأندية الصينية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر بأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة وأن مثل هذه الأخبار غرضها زعزعة استقرار الفريق في الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأخبار تأتي في الوقت الذي يضع فيه الفريق كل تركيزه من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز وغرضها تشتيت تفكير الفريق في هذا الوقت الحرج.

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