أخبار الأهلي اليوم.. متعب ينتظم في مران الأهلي

انتظام متعب في تدريبات الأهلي

انتظم عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات فريقه المقامة حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

وكان مهاجم الأهلي قد غاب عن تدريبات فريقه الماضية بسبب إصابته بتورم في العين.

واستبعد حسام البدري المدير الفني للأهلي مهاجمه من مواجهة الداخلية السابقة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.