البدري يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي قبل المران

البدري يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل انطلاق المسائي والذي يقام على ملعب “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص البدري خلال هذه المحاضرة والتي استمرت لمدة نصف ساعة على شرح الأخطاء التي وقع اللاعبون فيها خلال مباراتهم السابقة أمام الداخلية.

وحقق الأهلي فوزا كاسحا أول أمس على حساب الداخلية بأربعة أهداف نظيف في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.