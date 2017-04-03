بالفيديو.. مدرب المقاصة يوضح السبب وراء تألق أحمد الشيخ هذا الموسم

حمد إبراهيم: الشيخ يجتهد في التدريبات وهو لاعب ملتزم

أوضح حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة السبب وراء تألق أحمد الشيخ المعار للفريق الفيومي هذا الموسم من الأهلي.

وتألق الشيخ بشكل لافت هذا الموسم حيث يحتل اللاعب صدارة هدافين الدوري الممتاز برصيد 13 هدف.

وقال إبرهيم خلال تواجده ببرنامج “ملاعب أون” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” :”أحمد الشيخ لاعب ملتزم للغاية ويؤدي التدريبات بشكل جيد مع زملائه”.

وأضاف “الشيخ احتاج للعب بصفة مستمرة هذا الموسم وهو عكس ما حدث معه الموسم الماضي في الأهلي لذلك ظهر بشكل مميز”.