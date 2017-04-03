استبعاد 13 لاعبا من قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

باولو ومعروف وإبراهيم أبرز النستبعدين من مواجهة الزمالك أمام الشرقية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد 13 لاعبا من قاذئمة فريقه التي ستواجه الشرقية الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأبيض 13 لاعبا لوجهة نظر فنية وإصابات حيث أعلن قائمة فريقه التي ستواجه الشرقية.

وكانت المفاجأة في استبعاد حسام باولو ومحمد إبراهيم ومعروف يوسف وشوقي السعيد وهو الرباعي الذي تواجد في مباريات الفريق الأخيرة.

كما تم استبعاد كلا من : إبراهيم صلاح – مايوكا – عمر صلاح – محمد مجدي – محمد مسعد – علي فتحي – صلاح ريكو – حسني فتحي – علي فتحي.