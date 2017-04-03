غرامة 15 ألف جنيه على محمد حلمي

لجنة المسابقات تغرم محمد حلمي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين توقيع غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه على محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك.

وعاقبت لجنة المسابقات المدرب السابق للزمالك بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب نهاية مواجهة فريقه أمام سموحة.

وكان الزمالك قد تلقى الخسارة أول أمس أمام سموحة بهدفين دون مقابل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشربن من مسابقة الدوري الممتاز وهي الخسارة التي تسببت في إقالة الجهاز الفني للزمالك.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن تعيين البرتغالي إيناسيو مديرا فينا للفريق الأبيض خلفا لمحمد حلمي.