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أخبار الزمالك اليوم.. مفاجأت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

كتب علي نيوي
- 3 أبريل، 2017 3:38 م
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الزمالك

شيكابالا يزين قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

اختار محمد صلاح المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة تضم 18 لاعبا والذين وقع عليهم الاختيار لمواجهة الشرقية غدا في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الفريق الأبيض مفاجأت بالجملة جيث عاد الرباعي أحمد الشناوي ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأحمد جعفر ومحمد حمدي الونش ، فيما تم استبعاد شوقي السعيد.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى :  أحمد الشناوي – محمود عبد الرحيم “جنش”

خط الدفاع : أسامة إبراهيم – علي جبر – محمود حمدي “الونش” – إسلام جمال – محمد ناصف – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط : محمود عبد العاطي “دونجا” – أحمد توفيق – طارق حامد – أيمن حفني – مصطفى فتحي – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد رفعت

خط الهجوم : أحمد جعفر – ستانلي – باسم مرسي.

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