بالصور.. جماهير أرسنال تطلب من فينجر إعادة النني للمشاركة مع الفريق

جماهير أرسنال تطالب فينجر بإشراك النني

نادى الكثير من مشجعوا نادي أرسنال المدرب الفرنسي أرسين فينجر بضرورة إشراك المصري محمد النني في المباريات المقبلة للفريق والدفع به أساسيا في خط الوسط في ظل عدم ثقتهم بالسويسري تشاكا.

ولم يشارك النني مع أرسنال منذ أخر مباراة في شهر فبراير الماضي بعد تعرضه للإصابة أمام سوتون في دور ال16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وطالب مشجعوا الفريق اللندني عبر موقع التواصل “تويتر” المدرب الفىنسي بضرورة منح النني فىصة المشاركة أساسيا في المباريات المقبلة بدلا من تشاكا دائك التعرض للبطاقات الصفراء والحمراء.

ويحتل أرسنال المركز السادس على سلم الترتيب بعد النتائج المخيبة للأمال للفريق في الفترة الأخيرة.