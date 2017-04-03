سليمان: التعاقد مع مدرب الأجنبي في هذا التوقيت قرار الخاطئ

أحمد سليمان: لا أفضل التعاقد مع مدرب أجنبي في هذا التوقيت

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على أن التعاقد مع مدرب أجنبي في هذا التوقيت هو قرار خاطئ ويجب إعادة النظر فيه.

وتوصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي إيناسيو لتولي تدريب الفريق الأبيض خلفا للمقال محمد حلمي والذي تمت إقالته من منصبه عقب خسارة الفريق الأبيض أمام سموحة بهدفين دون مقابل.

وقال سليمان في تصريحات ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” :”قرار التعاقد مع مدرب أجنبي في هذا التوقيت خاطئ لأننا في منتصف الموسم ومن الصعب أن يحدث فارقا مع الفريق”.

وأضاف “أفضل بقاء محمد حلمي في منصبه ومنحه الفرصة الكافية لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم”.