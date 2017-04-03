الأهلي يحسم رابع صفقاته للموسم الجديد

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم محمود علاء

حسم النادي الأهلي رابع صفقاته للموسم الجديد وذلك بعدما نجح المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء في التوصل لاتفاق مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة في التعاقد مع المدافع محمود علاء.

ويرغب حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر في تدعيم خط دفاعه الموسم المقبل في ظل تمسك أحمد حجازي بخوض تجربة الاحتراف مرة أخرى ، واقتراب رحيل محمد نجيب.

وتوصل طاهر إلى اتفاق مع ماجد سامي للحصول على خدمات مدافع الفريق الدجلاوي محمود علاء وذلك خلال تواجدهما في لندن.

وستكون صفقة محمود علاء هي الرابعة للفريق الأحمر بعدما حصل على توقيع كلا من أحمد دويدار ويوسف أوباما وأيمن أشرف.