فحص طبي لأجاي ونجيب على هامش مران الأهلي

يخضع الثنائي جونيور أجايي ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، على هامش مران الفريق اليوم الإثنين، حتى يتم التأكد من سلامتهما تمهيداً لمشاركتهما في التدريبات الجماعية اليوم.

وكان أجايي خضع لتنفيذ برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وهو ما منعه من المشاركة في مباراة الفريق الماضية أمام الداخلية.

وكان نجيب تعرض لكدمة في القدم خلال المباراة الودية التي أقيمت أمس أمام فريق منوف وفاز بها الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.