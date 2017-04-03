البدري يعد ثنائي الأهلي بالقيد الأفريقي

وعد من البدري لبركات وجابر بالظهور في قائمة الأهلي الأفريقية

حصل الثنائي عمرو بركات ومحمد جابر “ميدو” لاعبي النادي الأهلي على وعد من حسام البدري المدير الفني للفريق بالظهور في القائمة الأفريقية للفريق.

ويحق للأهلي قيد عدد من اللاعبين في قائمته الأفريقية التكميلية خلال الفترة المقبلة في ظل عدم استكمال مقاعد قائمته في القيد الأولي.

وتحدث بركات وجابر مع البدري خلال الفترة الماضية عن إمكانية قيدهما في القائمة الأفريقية للأهلي، قبل أن يحصلا على وعد من المدير الفني للفريق بالقيد.

وكان الأهلي قد قرر إضافة الثنائي أحمد حمودي وسليماني كوليبالي لقائمة الفريق الأفريقية في شهر يناير الماضي، بينما قرر عدم قيد بركات وجابر.

وينتظر الأهلي منافسيه في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام قرعة الدور القادم يوم 26 أبريل الجاري على أن تقام المباريات منتصف شهر مايو.