الونش يقود دفاع الزمالك في مواجهة الشرقية

صلاح يعيد الونش لدفاع الزمالك أمام الشرقية

يعود اللاعب محمود حمدي “الونش” مدافع نادي الزمالك للظهور من جديد في تشكيل فريقه أثناء المباراة التي ستجمعه مع الشرقية.

وسيلتقي الزمالك مع الشرقية يوم الأربعاء القادم على ملعب الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك المؤقت بقيادة محمد حلمي الدفع بالونش في التشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة المقبلة.

ويأتي قرار صلاح في ظل تراجع مستوى إسلام جمال في المباريات الأخيرة وخاصة لقاء سموحة الذي انتهى بتفوق الفريق السكندري بهدفين نظيفين.

وينوي الجهاز الفني للزمالك إجراء عدد من التعديلات على تشكيل الفريق، حيث سيدفع بالونش إلى جانب أحمد الشناوي حارساً للمرمى بدلاً من محمود جنش.