الشناوي حارساً للزمالك في مواجهة الشرقية

تراجع مستوى جنش يعيد الشناوي لحراسة مرمى الزمالك

يعود اللاعب أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك للمشاركة في مباريات فريقه من جديد بداية من لقاء الشرقية القادم في الدوري المصري.

وسيلتقي الزمالك مع الشرقية يوم الأربعاء القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز في ملعب الجيش.

وقرر الجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح الدفع بأحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى خلال المباراة المقبلة للفريق.

وجاء قرار صلاح في ظل تراجع مستوى محمود عبد الرحيم “جنش” في الفترة الأخيرة وخاصة في لقاء سموحة الأخير الذي انتهى بتفوق الفريق السكندري بهدفين نظيفين.

ويتولى محمد صلاح تدريب الزمالك بصورة مؤقتة خلال المباراة المقبلة بعدما أعلنت إدارة الزمالك عن إقالة محمد حلمي المدير الفني للفريق.