الأمن يحدد عدد جماهير سموحة والمصري في الكونفدرالية

الأمن يعلن عن أعداد الحضور المسموح بها في مواجهتي سموحة والمصري أفريقياَ

حصل نادي سموحة السكندري على موافقة أمنية بحضور 10 ألاف مشجع للمباراة التي ستجمع مع بيدفيست الجنوب أفريقي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع بيدفيست يوم 15 أبريل الجاري في إياب مباريات دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية.

كما حصلت إدارة النادي المصري على موافقة بحضور 5 ألاف مشجع لمباراة الفريق أمام كامبالا سيتي الأوغندي في البطولة نفسها.

وسيلتقي المصري مع كامبالا على استاد الإسماعيلية يوم 14 أبريل في مباراة العودة من دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الأفريقية.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على ضرورة حضور الجماهير في المباريات الأفريقية للأندية وهو ما دفع الامن المصري للموافقة على دخول تلك الاعداد للمباريات.