بالفيديو.. مشادة حامية بين إبراهيم صلاح ورضا عبد العال

إبراهيم صلاح لعبد العال: أنت مبتفهمش حاجة والناس بتضحك عليك

وجه إبراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك انتقادات قوية لرضا عبد العال لاعب الفريق والمدير الفني السابق وذلك في حديث تليفزيوني بين الطرفين.

وتواجد رضا عبد العال في ضيافة قناة إكسترا نيوز قبل أن يتواجد إبراهيم صلاح تليفونياً، ليوجه عدد من الانتقادات القوية للاعب الزمالك السابق.

وقال إبراهيم صلاح: ” أنت مبتفهمش حاجة وبتهاجم النادي وخلاص “.

وأكمل: ” تحدث معي في الأمور الفنية كي أتمكن من الرد عليك، لكنك تهاجم جميع اللاعبين دون دراية بأي شيء “.

ووجه إبراهيم صلاح سؤال لرضا عبد العال، حيث قال: ” ما هو الفريق الذي تقوم بتدريبه حالياً “.

وأغضب سؤال صلاح، عبد العال الذي رد قائلاً: ” مالكش دعوة أنا بتكلم أزاي أو بدرب مين “.

واختتم صلاح: ” البرامج تتعاقد معك من أجل السخرية منك فقط ولكنك لا تدرك اي شيء عن الأمور الفنية مطلقاً “.