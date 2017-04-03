موعد جديد لوصول مدرب الزمالك للقاهرة

الزمالك يحدد موعد جديد لوصول مدربه البرتغالي

حدد مسؤولو نادي الزمالك موعداً جديداً لوصول البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن من قبل عن وصول إيناسيو إلى القاهرة في التاسعة من صباح اليوم الأثنين.

إلا أن موعد وصول المدرب البرتغالي قد تأجل ليصل إلى القاهرة في الخامسة من مساء الأثنين تمهيداً لبداية مشواره مع الزمالك.

وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت عن إقالة الجهاز الفني السابق لنادي الزمالك برئاسة محمد حلمي بعد الهزيمة أمام سموحة في الدوري المصري.

وتلقى الزمالك خسارة جديدة أمام سموحة بهدفين نظيفين مما جعل الفريق مهدداً بالخروج من المربع الذهبي للدوري المصري.