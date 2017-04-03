عملية جراحية لمهاجم المنتخب تنهي موسمه مع فريقه

كوكا يخضع لعملية جراحية في برشلونة

يخضع المصري أحمد حسن “كوكا” مهاجم نادي سبورتنج براجا البرتغالي والمنتخب المصري لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما نشرته صحيفة أبولا البرتغالية، فإن كوكا سيخضع لجراحة في البطن خلال الأيام المقبلة بعد معاناته من الإصابة فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوكا كان يرغب في علاج الإصابة دون تدخل جراحي، إلا أن اللاعب بات مضطراً لإجراء الجراحة خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يخضع كوكا للجراحة في مدينة برشلونة الأسبانية خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأكد غياب كوكا عن براجا ومنتخب مصر حتى نهاية الموسم الجاري، حيث سيحتاج اللاعب لعدة شهور من أجل التعافي والعودة للمباريات.